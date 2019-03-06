وزير خارجية رواندا: مبادرة «الحزام والطريق» شراكة متبادلة المنفعة

قال وزير الخارجية الرواندي، ريتشارد سيزيبيرا، إن مبادرة "الحزام والطريق" التي اقترحتها الصين، هي شراكة تحقق المنفعة المتبادلة لرواندا، وتعالج التحديات التنموية لها.

وأضاف سيزيبيرا، في تصريحات بالعاصمة الرواندية (كيجالي) نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، إن هذه المبادرة جيدة وتلبي المتطلبات التنموية لشركاء الصين، وأن الصين شريك جيد لرواندا على كافة المستويات، مؤكدا ترحيب بلاده بالشراكة المتنامية مع الصين.

وأشار إلى أن رواندا والصين لهما علاقات مهمة في تطوير البنية التحتية والتبادلات الحزبية والشعبية، وعلى المستوى السياسي.