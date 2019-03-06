انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية في فبراير

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أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري، اليوم الأربعاء، أن حصيلة كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي انخفضت بشكل طفيف لأول مرة منذ أربعة أشهر في فبراير.

وبلغ إجمالي قيمة احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية 67ر404 مليار دولار أمريكي في نهاية الشهر الماضي، بانخفاض قيمته 840 مليون دولار من الرقم القياسي الذي بلغ 51ر405 مليار دولار في يناير، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء نقلا عن بنك كوريا المركزي.

ويعتبر ذلك أول انخفاض شهري منذ أكتوبر عندما انخفض الرقم 250 مليون دولار.

ومنذ ذلك الحين، انتعشت احتياطيات البلاد الشهرية من العملات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهرين متتاليين في ديسمبر ويناير.

وقال بنك كوريا المركزي إن القوة الأخيرة للدولار الأمريكي قللت من قيمة العملات غير الدولارية عندما تحولت إلى العملة الأمريكية.