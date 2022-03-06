تركيا: ندعم عقد هدنة بين روسيا وأوكرانيا خلال أقرب وقت

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، إن أنقرة تدعم عقد هدنة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

جاء ذلك على هامش مشاركته مع عدد من قادة الجيش التركي في مراسم تخريج عدد من القوات الخاصة من دورات تدريب اختصاصية بإسطنبول، بحسب وكالة «الأناضول».

وأوضح الوزير أن أنقرة تعطي أهمية كبيرة لعملية إجلاء رعاياها من أوكرانيا في أسرع وقت، في ظل العملية العسكرية الخاصة التي تشنها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا.

ورأى الوزير التركي أنه لفعل ذلك، فإن «أنقرة تدعم إعلان هدنة (بين روسيا وأوكرانيا) في أقرب وقت».

ودعا أكار روسيا وأوكرانيا لحل المشكلات العالقة من خلال الحوار وبالوسائل السلمية، وأهمية إرساء السلام الإقليمي والعالمي.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم الأحد، يومه الحادي عشر، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه «العمليات العسكرية»، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحلف شمال الأطلسي الناتو؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن العديد من المدن الأوكرانية تعرضت للقصف المكثف من قبل الجيش الروسي، مؤكدًا أن بلاده تتعامل باحترام مع الأسرى، رغم الأفعال الروسية.

وأضاف في كلمة له، مساء الأحد، أن الخطوات العسكرية تأتي من أراضي روسيا وبيلاروسيا، منوهًا إلى أن الجيش الروسي يحاول ويحضر للقصف المكثف في مدينة أوديسا.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين.

وذكر الكرملين في بيان، أن الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على سير العملية العسكرية في أوكرانيا وأهدافها الرئيسية، مؤكدًا أن العملية تسير وفقا لما هو مخطط لها ووفقا لجدولها الزمني.