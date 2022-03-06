محافظ المنوفية يتفقد كورنيش بركة السبع بعد تطويره

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، كورنيش بركة السبع بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتجميله كونه متنفساً لأهالي مدينة بركة السبع، موجها بوضع تصور لتطوير ورفع كفاءة شارع الكورنيش ضمن خطة الرصف وتوسعته (اتجاهين)، وإنشاء أرصفة جانبية وجزيرة وسطى وزرع أعمدة ديكورية لإضفاء مظهر جمالي.

واستمع أبو ليمون لشرح تفصيلي لأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالكورنيش من قبل الهيئة العربية للتصنيع وبإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، والتي شملت صب الطبقة الخرسانية المطبوعة وتركيب الوصلات الكهربائية و سور حديدي وتجليده بحجر الهاشمة، فضلا عن تركيب الأعمدة والفوانيس الديكورية والبرجولات الخشبية ومقاعد استراحات المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة بركة السبع؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على آخر المستجدات ودفع منظومة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، رافقه وكيل وزارة الإسكان، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومدير وحدة الرصف بالمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن المحطة تعد من نوع المعالجة الثنائية وتم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 85% وفي انتظار الأعمال الكهروميكانيكية، وجارى حالياً أعمال العزل ومعالجة الأحواض وأعمال خطوط الطرد، مؤكداً أنه من المقرر ربط 6 قرى على المحطة، وهي (عزبة الدبايبة، زوير، سلكا، عزبة سلكا، ميت الموز، عزبة ميت الموز) وستخدم 380 ألف مواطن وسيتم نهو الأعمال المقررة فى شهر ديسمبر 2022.

وتضمنت الجولة، تفقد المحافظ لمقلب بركة السبع العمومى لمتابعة آخر مستجدات أعمال رفع تجمعات القمامة، ووجه رئيس المدينة بتكثيف الجهود ونقل كافة تراكمات القمامة إلى المدفن الصحي بكفر داوود أولا بأول حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي والصحة العامة للمواطنين.

واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة 10 شوارع بمدينة بركة السبع، ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بركة السبع، تنفيذ مديرية الطرق، حيث تم الانتهاء من وضع الطبقة السطحية بشوارع محمد يونس بطول 209 أمتار، والبرماوي بطول 208 أمتار، وكذا شارع محروس بطول 206 أمتار، وسرور بطول 206 أمتار، بالإضافة إلى وضع الطبقة السطحية بشوارع الإمام بطول 112 مترا، ومبارك بطول 122 مترا، وموسى عطية بطول 226 مترا، والغزالي بطول 91 مترا.