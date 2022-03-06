عشرات القتلى والجرحى من القوات السورية الحكومية في كمين بوسط سوريا

سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر القوات الحكومية السورية في كمين تم نصبه لهم اليوم الأحد، في بادية تدمر وسط سورية .

وقال مصدر عسكري سوري في بيان له اليوم الأحد تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)نسخة منه إن 13 عسكرياً، بينهم ضباط، قتلوا وجرح 18 آخرين إثر تعرض حافلة تقلهم لكمين في بادية تدمر بوسط سوريا بمختلف الأسلحة.

وحملت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية في تصريح لـ(د.ب.أ) داعش المسؤولية عن الهجوم ، باعتبار أن التنظيم لا يزال يسيطر على مناطق واسعة في منطقة حميمة شمال شرق مدينة تدمر وصولاً الى الحدود السورية العراقية.

وتعرضت القوات الحكومية السورية لعدد من عمليات الاستهداف في مناطق تدمر بريف حمص الشرقي وطريق دير الزور لعدد من العمليات، التي اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بين صفوفها والقوات الموالية لها.