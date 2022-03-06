نقيب الزراعيين: لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 50% من اللحوم نتيجة مشروع البتلو

قال الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على سعر جميع السلع الغذائية، وظهر ذلك خلال الأيام القليلة الماضية في زيادة أسعار بعض السلع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدولة حققت اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء حتى عام 2017، قائلًا: «نشهد اليوم تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة تصل لـ 50% نتيجة مشروع البتلو والدعم الذي حظى به من قبل رئاسة الجمهورية».

وأوضح، أن هناك خطة استباقية تسعى إليها الحكومة ووزارة الزراعة، فبالتالي تم التعاقد على 300 ألف رأس ماشية، استعدادًا لشهر رمضان ولتوفير الاحتياطي الاستراتيجي الذي يكفي لمدة 5 أشهر.

وأشار إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح، وخاصةً مع بدء موسم الحصاد الشهر المقبل، متابعًا أن ارتفاع السلع في البورصات العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الأسعار المحلية.

وأوضح، أن الحكومة تتحمل فارق الأسعار بين سعر الاستيراد والسعر الذي يصل إلى المواطن، مضيفًا: «إن الزيوت يتم استيراد كميات كبيرة منها، وبدأت أسعارها في الزيادة خلال عرضها على البورصات العالمية».

يذكر أن مشروع البتلو يسعى لتقديم قروض مُيسرة لصغار المربين لشراء عدد رؤؤوس من المواشي والاستفادة منهم، لتحقيق عدة منافع للمربي وللسوق المحلي.