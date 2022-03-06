 أوكرانيا تطالب بوقف عضوية روسيا وبيلاروسيا في صندوق النقد والبنك الدوليين - بوابة الشروق
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أوكرانيا تطالب بوقف عضوية روسيا وبيلاروسيا في صندوق النقد والبنك الدوليين

أ ش أ
نشر في: الأحد 6 مارس 2022 - 10:42 م | آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2022 - 10:42 م

ناشد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، وقف عضوية روسيا وبيلاروسيا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وكتب شميجال، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأحد: "انتهكت هاتان الدولتان التزاماتهما وحولتا سياساتهما إلى حرب. دعونا نوقفهما معا".

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الأراضي الأوكرانية جارية منذ أكثر من أسبوع، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

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