إصابة 6 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنشأة القناطر

أصيب 6 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد.



نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.