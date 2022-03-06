ننشر أسماء الفائزين بمقاعد الأعضاء المكملين بانتخابات نقابة المهندسين

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود، نتيجة انتخابات الجولة الثانية، على مقاعد الأعضاء المكملين البالغ عددهم 11 مقعد.



وقال محمود خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الانتخابات بحضور المستشار محمد عبد الكريم ممثلا عن النيابة الإدارية، إنه فاز فى شعبة الكهرباء كلا من محمد ناصر بحصوله على 9600 صوت، وأحمد حسن درويش حصل على 9364 صوت، وفاز فى شعبة ميكانيكا كلا من حسن عبد العليم بحصوله على 9376 صوت، ومحمد السيد عبد الوهاب وحصل علي 8339 صوت.



وأوضح أنه قد فاز فى شعبة مدني كلا من سيد فاروق عبد الحميد بحصوله على 11773 صوت، وإيهاب خضر على 10997 صوت، وفاز بمقاعد عمارة كل من يسرى عبد الله سليم وحصل على 12042 صوت، وحسام رزق 11951 صوت، وفاز فى شعبة كيمياء نووية، ومحمود حامد عرفات حصل على 10827 صوت، وفاز فى غزل ونسيج زينب قرني عفيفي بحصولها على 9625 صوت، وفى شعبة تعدين وبترول فاز بهاء عبد المنعم محمد بحصوله على 10543 صوت.



وأعلنت اللجنة إجراء جولة الإعادة بين نقيب المهندسين والمرشح لذات المنصب هاني ضاحي ونقيب المهندسين السابق والمرشح لذات المنصب طارق النبراوي، 11 مارس المقبل.



وانطلقت صباح الجمعة الماضية، المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، والمحافظات لانتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والنقيب الفرعي، الذى لم يحسمه أحد المرشحين من الجولة الأولى.