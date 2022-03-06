مقاطعة قرب كييف تطلق نداء استغاثة وسط قصف روسي كثيف

أطلقت مقاطعة بوتشا شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، نداء عاجلا للإغاثة، وسط قصف مكثف للقوات الروسية.

وقال مجلس مقاطعة بوتشا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد: "يواصل العدو قصف كل الأحياء في بوتشا بلا رحمة"، مضيفا: "كل يوم هو كفاح من أجل البقاء"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وتابع المجلس: "لا كهرباء ولا تدفئة ولا اتصالات ولا إنترنت"، مشيرا إلى أن المجلس يتلقى كل يوم آلاف الرسائل من سكان بوتشا بشأن الحاجة إلى الغذاء والماء واستعادة الاتصالات.

وأوضح المجلس: "من المستحيل توصيل مساعدات إنسانية، البلدة محاصرة، ونحن بحاجة إلى دعم من أجل البقاء! ساعدونا في إنقاذ المواطنين!".

وتشهد مقاطعة بوتشا قتالا عنيفا مع القوات الروسية منذ أكثر من أسبوع.