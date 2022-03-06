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مقاطعة قرب كييف تطلق نداء استغاثة وسط قصف روسي كثيف

سارة أحمد
نشر في: الأحد 6 مارس 2022 - 3:17 م | آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2022 - 3:17 م

أطلقت مقاطعة بوتشا شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، نداء عاجلا للإغاثة، وسط قصف مكثف للقوات الروسية.

وقال مجلس مقاطعة بوتشا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد: "يواصل العدو قصف كل الأحياء في بوتشا بلا رحمة"، مضيفا: "كل يوم هو كفاح من أجل البقاء"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وتابع المجلس: "لا كهرباء ولا تدفئة ولا اتصالات ولا إنترنت"، مشيرا إلى أن المجلس يتلقى كل يوم آلاف الرسائل من سكان بوتشا بشأن الحاجة إلى الغذاء والماء واستعادة الاتصالات.

وأوضح المجلس: "من المستحيل توصيل مساعدات إنسانية، البلدة محاصرة، ونحن بحاجة إلى دعم من أجل البقاء! ساعدونا في إنقاذ المواطنين!".

وتشهد مقاطعة بوتشا قتالا عنيفا مع القوات الروسية منذ أكثر من أسبوع.


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