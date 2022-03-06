بولندا قد تقايض مقاتلات سوفيتية لأوكرانيا مقابل مقاتلات أمريكية

كشفت صحيفة "وال ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة تدرس صفقة ترسل فيها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل حصولها على مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16".

وبحسب الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية، يمكن لبولندا تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميغ-29" وطائرة "سو-25" الهجومية، مقابل استلام مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم السبت، أعضاء الكونغرس الأمريكي، لتسهيل توريد طائرات عسكرية لبلاده.

ووفقا لمصادر الصحيفة، تدرس الولايات المتحدة الخيار الذي ستزود فيه بولندا كييف بعدد معين من طائرات ( "ميغ-29" و "سو-25") وتنقل الولايات المتحدة مقاتلات من إنتاجها إلى وارسو. ولا يحدد تقرير الصحيفة عدد المقاتلات التي يمكن إرسالها.

وتشير الصحيفة إلى أن الصفقة المقترحة قيد المناقشة بين الولايات المتحدة وشركائها في الناتو. ومثل هذا التبادل للمعدات يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل القيادة في كل من واشنطن ووارسو.

في وقت سابق ، طلب زيلينسكي من الناتو فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. في الوقت نفسه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت من أن بلاده ستعتبر أي محاولات من قبل دول أخرى لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مشاركة في الأعمال العدائية، وستؤدي إلى عواقب وخيمة على العالم بأسره.

وأشار ممثلو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في وقت سابق إلى أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيهدد بشن حرب مع روسيا.