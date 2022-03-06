محافظ الأقصر يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بالرزيقات

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مجمع الخدمات الحكومية بقرية الرزيقات بمدينة أرمنت، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمجمع الجاري إنشاؤه على مساحة تجاوزت 465 متر مربع ضمن عدد 12 مجمع أخرين لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية.

وأطمأن ألهم من حيث تم الانتهاء من إنشاء المبنى بالكامل ويجري استكمال التشطيبات النهائية تمهيدًا لتجهيزه بنسبة إنجاز تجاوزت 80% من إجمالي الأعمال للمجمع.

وفي نفس السياق، أكد المهندس أسعد مصطفى، مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر أن المجمعات ستقدم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين؛ حيث تضم مكاتب للسجل المدني والشهر العقاري والبريد والتموين والتضامن الاجتماعي ومركز تكنولوجي ووحدة محلية ومجلس شعبي محلي.

ولفت مصطفى، إلى أن المجمعات الـ 13 تم إنشائها في 9 قرى بمدينة إسنا هم الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - أصفون - النجوع - توماس - النمسا – كومير، وفي مدينة أرمنت 4 مجمعات في قرى الرزيقات، والمحاميد، والرياينة، والسلام.