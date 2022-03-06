مسؤول أوكراني يأمل في فتح ممر إنساني للخروج من خاركيف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوفد الأوكراني للمحادثات مع روسيا ديفيد أراشاميجا إن الأمل يحدوه في فتح ممر إنساني للخروج من مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا اليوم الأحد.

وكتب أراشاميجا عبر صفحته على فيسبوك إنه سيكون هناك ممر إنساني اليوم الأحد "بمشيئة الله".

وألتقى ممثلو أوكرانيا وروسيا آخر مرة في غربي بيلاروس يوم الخميس واتفقا على إنشاء ممر إنساني خلال الجولة الثانية من المحادثات.

وفي الوقت ذاته، قال انفصاليون في إقليم لوهانسك الذي أعلن نفسه دولة من جانب واحد، أن الجيش الأوكراني قصف أربع مناطق سكنية ثماني مرات خلال الساعات الـ 24 الماضية.