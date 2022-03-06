محافظ الأقصر يتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة بالرزيقات في أرمنت

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قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بجولة في قرية الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت تابع خلالها نسب تنفيذ المشروعات التنموية بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.

وتفقد ألهم أعمال إحلال وتجديد مركز شباب الرزيقات بحري، بعدما تم الانتهاء من إنشاء المبنى والسور الخلفي للمركز تمهيدًا لاستكمال الأعمال النهائية وتجديد الملعب الخماسي بمساحة حوالي 1000 متر مربع.

كما تفقد ألهم المجمع الزراعي بالقرية والذي يضم وحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي لتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين، واختتم جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد وحدة التضامن الاجتماعي بالرزيقات بحري.

وأكد العميد عبد الله عاشور، رئيس مدينة أرمنت، أنه يتم رفع كفاءة الوحدة لخدمة أهالي الرزيقات والقرى المجاورة حيث يتم تطويرها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.