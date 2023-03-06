وزير المالية الزيمبابوي يزور العاصمة الإدارية ويعرب عن رغبته في نقل التجربة إلى بلاده

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زار وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي، الدكتور نكوبي مثولي، العاصمة الإدارية الجديدة وتجول في الحي الحكومي والبرلمان وساحة الشعب، ومقر هيئة الدواء.

والتقى الوزير الزيمبابوي، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الذي استعرض الموقف التنفيذي للمشروع.

وأشاد مثولي بما تم في العاصمة الإدارية من "إنجازات" في وقت قصير مع الإشارة إلى رغبته في نقل التجربة المصرية في هذا المجال إلى امتدادات تتم حاليا في العاصمة هراري.

ورحب عباس بالتعاون مع جمهورية زيمبابوي ونقل التجربة في ظل وجود العديد من الخبرات والكوادر التي تعمل بالمشروع.