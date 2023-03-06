تفاؤل ألماني بالتوصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن تأجيل حظر محركات الاحتراق الداخلي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن هناك محادثات بناءة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تسوية الخلاف حول خطط حظر إنتاج سيارات جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد اعتبارا من 2035.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن شولتس التقى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش لقاء حكومي في مدينة ميسبرج شمال برلين أمس. وأعرب المستشار الألماني عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وقال إن المناقشات ستتواصل خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك في حين تمارس ألمانيا ضغوطا قوية على المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لتقديم اقتراح يسمح باستمرار إنتاج محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بما يسمى بالوقود التركيبي (إي فويل). كان من المقرر تصويت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على حظر استخدام محركات الاحتراق الداخلي غدا، لكن تم تأجيله لأجل غير مسمى خوفا من امتناع ألمانيا عن التصويت مما يهدد بتقويض المشروع ككل.

وقال وزير النقل الألماني فولكر فيسينج، أمس، إن برلين لا توافق على حظر محركات الاحتراق الداخلي في الوقت الراهن.

وأضاف أن المفوضية الأوروبية يجب أن تقدم مقترحا بشأن كيفية استخدام أنواع وقود اصطناعي غير مضر بالمناخ، يعرف باسم الوقود الإلكتروني في محركات الاحتراق الداخلي بعد عام 2035.

من ناحيتها، قالت فون دير لين للصحفيين "نجري حوارا بناء.. سنقدم الدعم الكامل للانفتاح التكنولوجي. لكن علينا الالتزام بهدفنا بشأن التغير المناخي".

وفي الشهر الماضي، قال ميشائيل تيورر وزير الدولة للبنية التحتية الرقمية والنقل الألماني خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة السويدية ستوكهولم: "نحن مقتنعون تماما بأن السيارات الكهربائية الآن على الطريق للانتشار لكننا نحتاج إلى مزيد من المسارات.. نعتقد أننا نحتاج إلى هذه التكنولوجيا للوصول إلى الأهداف العالمية في مجال المناخ".