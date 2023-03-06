محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المُكلف بإدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب، مساء غدًا الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب على ملعب السلام، مساء غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسيقود مباراة الأهلي والمقاولون العرب، محمد الحنفي كحكم ساحة، وسيعاونه الثنائي أحمد صلاح و أحمد رشدي، فيما سيكون أحمد حمدي حكمًا رابعًا، فيما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، محمد الصباحي و محمد العزازي.