الكويت تستضيف اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

تستضيف دولة الكويت الدورة العادية 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة العراق منتصف شهر مارس الجاري، وبمشاركة وزراء الإعلام ومن يقوم مقامهم بالدول الأعضاء في المكتب التنفيذي، والذي يضم كلً من "الكويت، تونس، الجزائر، السعودية، العراق، جزر القمر، لبنان، واليمن"، فضلا عن المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة الجامعة العربية.

ومن المقرر التحضير لأعمال تلك الدورة بانعقاد اللجنة الدائمة للإعلام العربي 98 والاجتماع 24 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب في 12 مارس الحالي.

ومن جانبه، صرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، الذي سيرأس وفد الأمانة العامة بأن هذه الاجتماعات تندرج في نطاق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة العادية 52، التي انعقدت في سبتمبر الماضي بالقاهرة بما يضفي على العمل الإعلامي العربي مزيدا من الحيوية والتفاعل الداعم للقضايا العربية، على مختلف الأصعدة بدءا بالقضية الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الاجتماعات تشكل فرصة لمواصلة النقاش حول أنجح الآليات لتفعيل خطة التحرك الإعلامي، وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمحاربة الارهاب، كما تشمل البنود المدرجة على جدول الأعمال محاربة الإرهاب والتطرف، والإعلام الإلكتروني، والتعامل مع كبرى الشركات العالمية العاملة في المجال الرقمي، ومشروع تشريع عربي استرشادي لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وحماية المستخدمين من التجاوزات الأخلاقية والقانونية للمحتوى غير اللائق، فضلا عن إدراج مادة التربية الإعلامية في المقررات التعليمية للبلدان العربية.

وأضاف السفير خطابي، أن اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي ستبحث جملة من المسائل التنظيمية من بينها جائزة التميز الإعلامي لعام 2023 المخصصة لموضوع الإعلام البيئي تحت شعار "التغير المناخي والمستقبل"، والتي ستكون ذات قيمة مالية لأول مرة، برعاية من الكويت.