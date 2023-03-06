دينا الشربيني عازبة وزوجة وأم في الإعلان الرسمي لمسلسل كامل العدد

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، الإعلان الرسمي لمسلسلها "كامل العدد" الذي تخوض به موسم رمضان 2023، والمقرر إطلاقه على منصة شاهد vip.

وكشف الإعلان عن قصة حب تعيشها ليلى تيمور (دينا الشربيني)، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغير، لنكتشف مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية.

ويتكون مسلسل كامل العدد لدينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ومن ناحية أخرى، تنتظر دينا الشربيني إطلاق فيلمها يوم 13 خلال 2023، والذي يشاركها في بطولة الفيلم النجوم أحمد داود، شريف منير، أروى جودة، تأليف وإخراج وائل عبد الله.

https://www.instagram.com/reel/CpddRyyINyb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=