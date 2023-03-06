حسام حسن يعلن تشكيل المصري لمواجهة طلائع الجيش

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، عن تشكيلة فريقه لمواجهة طلائع الجيش فى الإسبوع 21 من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب.

يحتل المصري البورسعيدي المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ14 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: أحمد عماد، عماد الدين بوبكر، عمرو موسى، حسين السيد.

خط الوسط: إسلام عطية، حسن علي، زياد كمال، محمد جريندو، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: عمرو المرسي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد ، كريم العراقي ، الياس الجلاصي ، إيزي ايميكا ، عمرو سعداوي، حسام جريشة، حسام حسن، عبده يحيى، إسلام أبو سليمة.