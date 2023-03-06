جروسي: الهجوم العسكري على المواقع النووية الإيرانية انتهاك للقانون الدولي

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل ماريانو جروسي، في إحاطة صحفية في فيينا "الهجمات على المنشآت النووية (الإيرانية) غير قانوني وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس الأحد، "جروسي رجل ذو قيمة ولكن قال كلاما ليس ذي قيمة".

وقال نتنياهو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في القدس أمس: "مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي قال فقط في طهران إن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية يتعارض مع القانون.. يتعارض مع أي قانون؟".

وأشار إلى أن إيران دعت صراحة إلى تدمير إسرائيل، وقال إنه تم بوضوح السماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها.

وقال نتنياهو: "أقول ذلك لأن ما من شيء سيمنعنا من الدفاع عن بلادنا، ومنع أعدائنا من القضاء على الدولة اليهودية".

وقال نتنياهو هذا ردا على تصريحات جروسي، بعدما توصلت الوكالة وإيران لاتفاق أمس الأول السبت بشأن عمليات تفتيش منشآت نووية إيرانية.

يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجتمع الأسبوع الجاري في العاصمة النمساوية لمناقشة توسع البرنامج النووي الإيراني.