بدء انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين

بدأت فى الخامسة مساء اليوم، فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بعد اكتمال النصاب القانوني المقرر لانعقادها بحضور ما يزيد عن 300 عضو.

وبلغ عدد الحضور 3400 مهندسا والذى يعد الأكبر مقارنة بالجمعيات السابقة.

وأعلن المهندس يسرى الديب، أمين عام النقابة العامة للمهندسين، في الثالثة عصرا، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لمدة ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، لتُعقد في الخامسة مساء.

وأضاف يسري، أن ذلك يأتي تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا بحضور ربع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني صحيحًا، بحضور300 عضو على الأقل.

وقال أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين محمد ناصر فى تصريح سابق للشروق، إن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للعام الماضى، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2022، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2023، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار إلى أن الجدول يتضمن تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك فى المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين طبقا لقانون نقابة المهندسين 66 لسنة 1974.

وذكر أن الحضور للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتي نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة(2021)، مشيرا إلى أن الانعقاد لا يكون صحيحا إلا إذا حضر الإجتماع ربع الأعضاء علي الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثاني صحيحا بحضور 300 عضوا على الأقل، وإلا يتم تأجيل الاجتماع أسبوعين، وتكرر الدعوة حتي يكتمل العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.