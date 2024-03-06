التعاون الإسلامي تحذر الدول المشاركة في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

حذرت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جدة غرب السعودية ، الليلة الماضية "كافة الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، واعتبرتها "شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء".

ورحب وزراء خارجية المنظمة بـ"الخطوة التي أقدمت عليها جمهورية نيكارجوا أمام محكمة العدل الدولية".

وأدان وزراء خارجية المنظمة ،التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، "بأشد العبارات، عدم تقيد إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، والتشديد على مسؤولية جميع الدول بالتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا والمتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد".

واستهجنوا "مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار".

ودعا الوزراء المجتمعون إلى "فك الحصار عن كل فلسطين، ومنع إسرائيل من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتخريب الممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومنع استخدام موانئها ومجالها الجوي لنقل هذه الأسلحة والذخائر".