إعلام عبري: إصابة إسرائيلي طعنا في القدس وانسحاب ننفذ العملية من المكان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 65 عاما، اليوم الأربعاء، طعنا بالقدس، وذلك حسبما أفادته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأفادت مصادر عبرية أنه تم نقل مستوطن أصيب بحالة متوسطة إلى مستشفى هداسا في القدس، إثر تعرضه للطعن في طريق «النبي يعقوب».

وقالت شرطة الاحتلال في بيان صدر عنها، إن قوات كبيرة تجري عمليات تمشيط للبحث عن المشتبه الذي فرّ من المكان.

وأمس الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام عبرية، بحدوث عملية طعن عند دوار سلمان الفارسي في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وأشارت إلى إصابة جندي في عملية الطعن قرب مستوطنة يتسهار، قائلة إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المنفذ.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل محمد هشام شحادة (16 عاما)، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وكانت مصادر محلية أفادت لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل، بالقرب من المفترق الواصل بين حوارة وطريق قلقيلية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان.