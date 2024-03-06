حسن مصطفى: عبدالله السعيد يريد إثبات نفسه مع الزمالك

قال حسن مصطفى لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن مواجهة القمة دائمًا تكون صعبة على الفريقين، خصوصا على الفريق الأبيض الذي تعاقد مع مدرب جديد ولاعبين في شهر يناير الماضي.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب الأول بارك المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مساء يوم الجمعة المقبلة، في نهائي كأس مصر.

وقال حسن مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يدخل أي بطولة وهدفه الرئيسي التتويج بها، ودوافع اللاعبين دائمًا كبيرة من أجل الفوز بالكأس، ولكن هناك لاعبين تتأثر بالضغوط في المباريات الجماهيرية، وهو الأمر الذي قد يؤثر على لاعبي الزمالك".

وأضاف: "لاعبي الأهلي لديهم ثقة كبيرة، والفريق يسير بشكل طيب في المباريات الأخيرة ويحقق مكاسب كبيرة، ولكن لاعبي الزمالك يعانون من الضغوط الكبيرة، وتلك المباراة دائمًا تشهد حالة تركيز من اللاعبين، ويكون نجوم الفريقين في قمة تركيزهم، بالإضافة لوجود حالة قلق وتوتر أيضا في المعسكرين".

وزاد: "لعبت في الأهلي لفترة طويلة، وكان هناك تفوق من جانب الفريق الأحمر، لكن كان هناك حالة قلق أيضًا كانت في معسكر الفريق، وكرة القدم تحتمل جميع النتائج، واللاعب الذي يحصل على الثقة في بداية المباراة سيقدم مستوى جيد، كما أن الجماهير يكون له دور كبير في دعم ومؤازرة اللاعبين، وأي لاعب يظهر بشكل جيد ينال ثقة كبيرة من المدرجات".

وأكمل:"عبدالله السعيد بالتأكيد سيختلف أداؤه عن بيراميدز بسبب معدل الجري المختلف في الزمالك، وأشعر بأن اللاعب يريد إثبات ذاته خصوصا بعد انتقاله للزمالك رغم أنه لاعب كبير، ولكنه يريد أن يكون أكثر إيجابية ولم يقدم الإنتاج المنتظر مع الفريق الأبيض، لأنه يجري كثيرًا ونسبة تمركزه في الملعب قليلة، وهو يفعل ذلك من تلقاء نفسه لأنه يريد أن يكون إيجابيًا في الملعب".

وأوضح: "جوزيه جوميز لو أراد أن يجعل عبدالله أكثر إيجابية، عليه اللعب بثنائي ارتكاز وهم دونجا ومحمد شحاتة وأمامهم عبدالله السعيد في مركز الوسط المهاجم، ووقتها قد يظهر بمستوى طيب خلال اللقاء، ومحمد شحاتة لاعب جيد ولديه ميول هجومية أيضا".

وتابع: "ناصر منسي أيضا من المهاجمين الجيدين، والزمالك يحتاج أيضا للتعاقد مع مهاجم جديد، وعلى الناحية الثانية لو بدأ موديست في تشكيل الأهلي سيلعب الفريق منقوصا، وسيرتاح دفاع الزمالك".

وأشار إلى أن كولر سيلجأ للضغط العالي في بداية اللقاء على الزمالك من أجل حسم اللقاء مبكرا، وحال عدم نجاح طريقته سيعود لاعبو الأهلي إلى وسط ملعبهم، موضحًا أن جوميز لن يلجأ للضغط على الأهلي خوفا من فتح خطوطه في الخلف.

وأتم: "من الوارد وصول المباراة إلى ركلات الجزاء والتي ستشهد حماس وقوة بين الفريقين، ومحمد عواد الأقرب لحماية عرين الزمالك، ومحمد صبحي يلعب بقدمه جيدًا ويمتاز بالهدوء في المباريات، لكن هناك أمور تساهم في تغيير وجهات النظر، ولكن وجهة نظري أن عواد الأفضل لبدء اللقاء".