رفع السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ضد الإمارات، قال فيها إن دولة الإمارات العربية تنتهك معاهدة الإبادة الجماعية من خلال تمويل وتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة في الحرب الضارية التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان اليوم الخميس، إن القضية التي رفعها السودان أمس الأربعاء تتعلق بأفعال يزعم أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبتها، ومن بين ذلك "الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان" التي تستهدف قبيلة المساليت.

وأضافت المحكمة أن السودان يزعم أن الإمارات كانت "متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا مكثفا لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة"، وفقا لموقع "دويتشه فيله".

