مسئول إسرائيلي: نتحمل ثمن تفاوض واشنطن مع حماس

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلا عن مسئول إسرائيلي رفيع قوله إن "واشنطن تتفاوض مع حركة حماس الفلسطينية ونحن نتحمل الثمن".

وأضاف المسئول أن "ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي سيصل الدوحة قريبا في زيارة مطولة تستمر أسبوعا".

وأوضح أن "هدف ويتكوف تعزيز مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في غزة والتوصل لصفقة شاملة".

كما نقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سافروا إلى الدوحة ولم يبلغوا إسرائيل بالمحادثات مع حماس.

وأضافوا أن إخفاء المحادثات عن إسرائيل جاء بعد إفشالها جولة كانت مقررة الأسبوع الماضي.

وتابعوا أن إسرائيل تخشى من إحراز تقدم أوسع بشأن مستقبل غزة دون أن تكون فاعلة في ذلك.

وأوضح المسئولون الأمريكيون أن بعثة واشنطن التي زارت الدوحة الأسبوع الماضي خططت للقاء مسئول رفيع بحماس، وأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصلت مع البيت الأبيض وأعربت عن غضبها من الاجتماع ومضمونه.

وأشاروا إلى أن قرار تفاوض واشنطن مع حماس جاء بعد معلومات عن استعداد إسرائيل لعملية بغزة، موضحين أن قرار واشنطن قطع الطريق أمام شن نتنياهو عملية، ثم جاء تحذير ويتكوف من ذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل سربت عمدا المعلومات عن اللقاء مع حماس لإفشاله.