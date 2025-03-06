قوات الاحتلال تهدم منازل جديدة في مخيم جنين

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة منازل وأحرقت أخرى في مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت أكثر من أربعة منازل منذ ساعات الصباح بحارتي الفالوجة والسمران، وسط المخيم، وشقت طرقا جديدة داخله.

كما أظهرت مقاطع فيديو مصورة تصاعد أعمدة الدخان من منازل في المخيم، مع استمرار الحصار والعدوان لليوم الـ45 على التوالي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ45 على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، وسط تعزيزات عسكرية مترافقة مع حصار خانق، ومداهمات للمنازل، وإجبار المواطنين على إخلائها.

ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزاته العسكرية إلى محيط مخيم جنين، كما يستمر تمركز آلياته العسكرية أمام مستشفى جنين الحكومي، وتتمركز الدبابات في الأماكن القريبة من المخيم، وقد شوهد تصاعد أعمدة الدخان من أحد المنازل داخل المخيم.

ويمنع الاحتلال الطواقم الصحفية المحلية والدولية من دخول المخيم لرصد الدمار والخراب داخله وتغطية ممارسات الاحتلال بحق المواطنين.

وحتى الآن، هجر الاحتلال قرابة 20 ألفا من سكان مخيم جنين، الذين توزعوا على قرابة 39 بلدة وهيئة محلية، ويعمل الاحتلال على تغيير معالم المخيم من خلال التدمير الممنهج الذي طال 120 منزلاً بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي.

فيما عمد الاحتلال إلى إجراء 336 مداهمة، وتفتيش وإخضاع للتحقيق الميداني، كما شنت الطائرات المسيرة قرابة 15 عملية قصف. ويغلق الاحتلال مداخل مخيم جنين كافة بالسواتر الترابية.

وحتى الآن، خلّف العدوان غير المسبوق على مدينة جنين ومخيمها 30 شهيداً في محافظة جنين، إضافة إلى عشرات الإصابات، ونزوح آلاف المواطنين من منازلهم في المخيم وعدد من أحياء المدينة.