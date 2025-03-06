روسيا: أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضدنا لأن موسكو لن تشارك فيه

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضد روسيا لأن موسكو لن تشارك فيه.

وقال بيسكوف، في تعليق على تصريح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، حول سباق تسلح جديد على خلفية الصراع الأوكراني، نُشر على قناة "تليجرام" للصحفي بافيل زاروبين: "لن يحققوا الفوز، لأننا لن نشارك في ذلك"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأعاد بيسكوف، إلى الأذهان تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول إمكانية سباق تسلح جديد، عندما استبعد الرئيس الروسي أن تنجر موسكو إلى مثل هذه الإجراءات.

كان توسك قال إن اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح النقاش بشأن توفير مظلة حماية لأوروبا بواسطة الترسانة النووية الفرنسية هو واعد جدًا.