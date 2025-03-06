إضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية الألماني عن العمل في ظل خلاف بشأن الأجور

أضرب العاملون في قطاع الرعاية الصحية في أنحاء ألمانيا، عن العمل اليوم الخميس، في ظل مفاوضات جماعية مستمرة بالنسبة للعاملين في القطاع العام.

وقالت نقابة فيردي العمالية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن العاملين في عدة عيادات بمدينة كولونيا بغرب ألمانيا، بالإضافة إلى مدينة هامبورج بشمال البلاد ومدينة هسين بوسط ألمانيا شاركوا في الإضراب، كما من المتوقع انضمام عاملين في أكثر من 200 منشآه صحية للإضراب.

وأضافت النقابة، أنه من المقرر تنظيم مسيرات في مدن هامبورج وبوخوم، وكولونيا وزولينجن، ومانهايم، وبرلين .

ويأتي الإضراب، في الوقت الذي تحاول فيه النقابة تكثيف الضغط على الحكومة الاتحادية والبلديات قبل الجولة الثالثة من المباحثات بشأن اتفاق أجور جمعي يخص نحو 2.5 مليون عامل بالقطاع العام، ومن بينهم العاملون في مجال الرعاية الصحية والتعليم وسائقو الحافلات ورجال الإطفاء.

من المقرر أن يلتقى الجانبان بالقرب من برلين من 14 حتى 16 مارس الجاري، حيث يأمل أصحاب الأعمال في التوصل "لحل مستدام".

وتطالب نقابة فيردي، بزيادة الأجور بنسبة 8%، بحد أدنى يقدر بـ 350 يورو (365 دولار)- بالإضافة إلى حوافز أعلى وإقرار ثلاثة أيام إجازة إضافية.

ومن المقرر تنظيم إضراب آخر غدا الجمعة في دور الحضانة.