أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 4ر5% في شهر نوفمبر الماضي.
وأفادت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، بـ "انخفاض نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 1ر70 % في شهر نوفمبر 2024 إلى 2ر67 % في الشهر المماثل العام الماضي".
وأظهرت البيانات "ارتفاع الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 7ر20% مقارنة بنفس الشهر في 2024.
تعد الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 2ر24% من إجمالي الصادرات غير البترولية.