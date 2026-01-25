 السعودية: ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 5.4 في نوفمبر الماضي - بوابة الشروق
الأحد 25 يناير 2026 11:13 ص القاهرة
السعودية: ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 5.4 في نوفمبر الماضي

الرياض - د ب أ
نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 10:12 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 10:12 ص

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 4ر5% في شهر نوفمبر الماضي.

وأفادت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، بـ "انخفاض نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 1ر70 % في شهر نوفمبر 2024 إلى 2ر67 % في الشهر المماثل العام الماضي".

وأظهرت البيانات "ارتفاع الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 7ر20% مقارنة بنفس الشهر في 2024.

تعد الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 2ر24% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

