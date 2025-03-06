إعلام: باريس ولندن تسعيان للتوصل إلى خطة سلام بشأن أوكرانيا في الأيام المقبلة

تأمل بريطانيا وفرنسا في الانتهاء من خطة السلام الخاصة بأوكرانيا خلال أيام لتقديمها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية بأن "الانتهاء من هذه الخطة سيكون خلال أيام وليس أسابيع".



وأضاف دبلوماسي أوروبي للوكالة "الخطة تشمل ترتيب الأمور بما في ذلك في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا".

وبحسب الوكالة، فإن الخلاف في البيت الأبيض بين فلاديمير زيلينسكي وترامب أدى إلى تسريع تطوير لندن وباريس لمقترحاتهما الخاصة.

وفي المرحلة الأولية "قد تقترح فرنسا وبريطانيا وقفا لإطلاق النار لفترة قصيرة، ثم ستطالبان بعد ذلك بضمانات أمنية أوسع. وتعترف كل من بريطانيا وفرنسا بأن الولايات المتحدة هي وحدها القادرة على تقديم مثل هذه الضمانات".

وبحسب الوكالة فإن "تطبيق مثل هذه الخطة قد يفتح الطريق مرة أخرى أمام زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب. ومع ذلك، فمن غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان هذا الاجتماع سيشمل زيلينسكي".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر في الأوساط السياسية الأوروبية أن الحكومتين البريطانية والفرنسية تدرسان إمكانية نشر نحو 30 ألف جندي من قوات حفظ السلام في أوكرانيا.

وكشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الاجتماع الذي استضافته باريس بشأن أوكرانيا، شهد خلافات حادة بين الدول الأوروبية المشاركة حول إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، استعداده للنظر في نشر قوات بريطانية في أوكرانيا إلى جانب دول أخرى إذا كان هناك اتفاق سلام طويل الأجل مشددا على أن أي نشر لهذه القوات، يجب أن يكون مدعوما بضمانات أمنية من الولايات المتحدة.