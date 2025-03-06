جروندبرج: أشعر بما يشعر به الشعب اليمني من إحباط عميق

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الخميس، من أن المرحلة الحالية تتزايد فيها المخاوف من العودة إلى نزاع شامل في البلاد.

وقال في إحاطة له قدمها لمجلس الأمن الدولي في نيويورك "أرى وأشعر بالإحباط العميق الذي يشعر به الشعب اليمني، الذي لا يزال يتحمل تبعات عقد كامل من الصراع، وأظل متمسكا بقناعتي بأن الحل القائم على المبادئ والحياد هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وأضاف "على الرغم من أن العمليات العسكرية واسعة النطاق لم تُستأنف في اليمن منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل عام 2022، إلا أن الأنشطة العسكرية مستمرة ولا تزال التقارير الأخيرة عن القصف والهجمات بالطائرات المُسيّرة ومحاولات التسلل وحملات التعبئة تبعث على القلق، إذ تم رصد هذه الأنشطة مؤخراً في مأرب، وفي مناطق أخرى مثل الجوف وشبوة وتعز".

ودعا أطراف النزاع إلى الامتناع عن التلويح بالقوة العسكرية واتخاذ تدابير انتقامية قد تعيد اليمن إلى دوامة صراع واسع النطاق، يدفع المدنيون مرة أخرى ثمنه الباهظ.

وأفاد جروندبرج بأن" مكتبه يظل عازما على اغتنام أي فرصة لجمع الأطراف معا لإنهاء هذا الصراع الذي استمر لعقد من الزمن".

ومضى قائلا: "نحن مدينون لملايين اليمنيين بعدم التراجع أو التهاون في التزامنا بهذا الهدف".

وأكد جروندبرج على أهمية وجود عملية سياسية جامعة تشمل طيفا واسعا من اليمنيين، لضمان وضع حد نهائي لهذا النزاع وتمكين اليمنيين من العيش بسلام.

تأتي إحاطة المبعوث الأممي مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات بعد هدوء منذ نحو ثلاث سنوات. وقبل ساعات، أعلن الجيش اليمني مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين فضلا عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين بمواجهات بين الجانبين في محافظات مأرب وتعز والجوف.