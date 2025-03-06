 ترامب يوجه رسالة إلى حماس: هذا التحذير الأخير.. اتخذوا قرارا ذكيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يوجه رسالة إلى حماس: هذا التحذير الأخير.. اتخذوا قرارا ذكيا


نشر في: الخميس 6 مارس 2025 - 12:05 ص | آخر تحديث: الخميس 6 مارس 2025 - 12:06 ص

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مطالبا إياها بإطلاق سراح جميع المحتجزين وإعادة جميع الجثامين.

وكتب ترامب، في منشوره الذي بدأه بالتحية العبرية "Shalom -شالوم"، عبر منصة "تروث سوشيال"، منذ قليل: "يمكنكم الاختيار، إطلاق سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقًا، وإعادة جميع جثث الأشخاص الذين قتلتهم على الفور، وإلا فإن الأمر قد انتهى بالنسبة لك".

وأضاف: "المرضى والمختلون هم من يحتفظون بالجثث، وأنتم مرضى ومختلين!"، وفق تعبيره.

وأكد مواصلة دعمه لإسرائيل، قائلا: "أنا أرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو من حماس آمنًا إذا لم تفعل كما أقول".

وأكد أن هذا هو تحذيره الأخير لحماس، قائلا: "الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديك الفرصة. وأيضًا، لشعب غزة: مستقبل جميل ينتظرك، ولكن ليس إذا احتجزت الرهائن. إذا فعلت ذلك، فأنت ميت! اتخذ قرارًا ذكيًا. أطلق سراح الرهائن الآن، أو سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه لاحقًا!".

 

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