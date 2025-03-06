لافروف: تصريحات ماكرون تعد تهديدا لروسيا

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول قوات الدرع النووي بأنها تمثل «تهديدا لروسيا».

وقال في تصريحات، نقلتها وكالة «سبوتنيك»، اليوم الخميس، إن «فرنسا تريد استمرار الحرب في أوكرانيا»، مشيرًا إلى أن الاتهامات لروسيا بالتحضير لحرب ضد أوروبا «مجرد هراء».

وقال ماكرون في خطاب موجه للشعب الفرنسي بثه موقع قصر الإليزيه: «لقد قررت فتح نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية بأسلحتنا النووية.. مهما حدث فإن القرار (بشأن استخدام الأسلحة النووية) سيبقى دائما بيد رئيس الجمهورية».

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن لديه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم 2 مارس الجاري، اقتراحًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر، يشمل الأجواء والبحار والبنية التحتية للطاقة.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، أوضح ماكرون أن هذا الاقتراح لا يشمل العمليات القتالية على الأرض، نظرًا لصعوبة التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار بسبب طول الجبهة.

ونوه ماكرون أن روسيا أصبحت «تهديدًا» لفرنسا وأوروبا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني.