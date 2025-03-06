قيادي بحزب حماة الوطن: غياب القيم الدينية والوطنية في دراما رمضان يهدد الأخلاق والهوية

أعرب اللواء سامح لطفي عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، عن استيائه الشديد من غياب القيم الدينية والوطنية في المشهد الإعلامي الحالي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يُعد فرصة عظيمة لتعزيز الأخلاق والقيم التي تُبني عليها المجتمعات.

وقال لطفي، في بيان له اليوم، إنه من غير المعقول أن يغيب عن الساحة الفنية والإعلامية أي عمل ديني أو وطني يجسد قصص الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن، في الوقت الذي نشهد فيه زخماً كبيراً من المسلسلات التي لا تحمل رسالة واضحة، بل قد تساهم في هدم القيم والتقاليد التي تربينا عليها".

وتطرق القيادي بحماة الوطن، إلى بعض البرامج التي تُعرض خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى "أحد البرامج الذي يقدم نموذجاً سلبياً من خلال إظهار شخصية بلطجية توزع المال في مشاهد استعراضية تستغل احتياج الناس، وهو أمر يتنافى مع فكرة العمل الخيري الذي يجب أن يتم في الخفاء وبعزة نفس".

كما انتقد لطفي، البرامج الترفيهية التي وصفها بأنها تعكس "الانحطاط"، لافتا إلى أحد البرامج التي تُطرح فيها أسئلة ساذجة وغير مفيدة، مؤكداً أن مثل هذه المحتويات لا تليق بالشعب المصري العظيم، الذي كان في الماضي يشارك في مسابقات محترمة قائمة على الفكر والثقافة.

وأضاف: "ما نشهده اليوم هو محاولة للقضاء على الهوية المصرية والقيم الجميلة التي نشأنا عليها، وهو أمر يستدعي وقفة جادة لإعادة توجيه الإعلام نحو مسار يحترم عقل المشاهد ويعزز من قيمه الوطنية والدينية".

وأكد لطفي، أن "شهر رمضان المبارك هو شهر القيم والروحانيات، ويجب أن يكون الإعلام فيه وسيلة للارتقاء بالمجتمع وليس العكس".