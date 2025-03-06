أعلن البنك المركزي الأوروبي، تخفيض سعر الفائدة القياسي على الودائع في منطقة اليورو إلى 2.5%، وهو سادس خفض منذ منتصف عام 2024.

وقال البنك، إن المعركة ضد التضخم تسير بصورة جيدة.

ومن شأن خفض معدلات الفائدة المساعدة في تعزيز اقتصاد منطقة اليورو الضعيف من خلال خفض تكاليف الاقتراض.

كما خفض البنك معدل إعادة التمويل، الذي يوفر السيولة للنظام المصرفي، إلى 65ر2% بعدما كان يبلغ 9ر2%.

ويتوقع الاقتصاديون، أن يشهد سعر الفائدة على الودائع مزيدا من التخفيض بحلول منتصف العام؛ لأن الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة من الممكن أن تمثل ضغطا إضافيا على اقتصاد منطقة اليورو، الذي من غير المتوقع أن ينمو هذا العام، حسب أحدث توقعات للبنك المركزي الأوروبي.

ويذكر أن التضخم ارتفع سابقا بصورة كبيرة بعد جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا خلال عام 2022، مما أدى لزيادة أسعار الطاقة.