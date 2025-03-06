مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في قصف صاروخي روسي على جنوب شرق أوكرانيا

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لقي ما لا يقل عن شخصين حتفهما وأصيب سبعة آخرون في هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة كريفي ريه الصناعية في جنوب شرق أوكرانيا، وفقا للسلطات المحلية يوم الأربعاء.

وأوضحت الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك أن أربعة من المصابين في حالة حرجة.

وحتى الآن، تم إنقاذ 14 شخصا من تحت أنقاض مبنى متعدد الطوابق تعرض للقصف، وفقا للسلطات.

وقال حاكم المنطقة، سيرهي ليساك، عبر تطبيق تليجرام إن الصاروخ استهدف بنية تحتية مدنية، حيث أصيب فندق مكون من خمسة طوابق.

وأظهرت صور واردة من موقع الحادث دمارا واسعا في المبنى.