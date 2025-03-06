قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعًا للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات (أسوان– الأقصر– الجيزة)، بمشاركة الأجهزة التنفيذية لكل محافظة، من خلال تنفيذ سيناريوهات لعدد من الأزمات المختلفة، للتعرف على مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة في التعامل معها. وفي نهاية التدريب، تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعي الثقافي والوطني لدى شباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس، حيث تم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظتي الأقصر والإسماعيلية، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية مجمعة لطلبة الجامعات المصرية بجامعة المنيا، باشتراك (11) جامعة حكومية وخاصة.

وخلال الندوات، ألقى اللواء أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على توعية الشباب المصري بحجم التحديات الراهنة، في ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات متسارعة على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلًا عن دور الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها في مواجهة تلك التحديات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، معرضين لمنتجات ذوي الهمم بدار الدفاع الجوي وفندق ونادي القوات المسلحة بالمنيا لعرض منتجاتهم، التي حظيت بإقبال كبير من الزوار.

ولمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات التنمية الشاملة في مختلف ربوع الوطن، تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية العملاقة التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.