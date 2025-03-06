أعلنت نقابة الصحفيين في الإسكندرية، برئاسة رزق الطرابيشي، اليوم الأربعاء، بدء نشر أسئلة المسابقة الثقافية للصحفيين في المعلومات العامة، بإشراف شيرين العقاد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الثقافة العامة بين الصحفيين.

وتنطلق المسابقة الثقافية خلال شهر رمضان، للعام الثالث على التوالي، حيث تتضمن 10 أسئلة ثقافية يتم نشرها يوميًا عبر جروب نقابة الصحفيين في الإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 15 رمضان، على أن يتم إرسال الإجابات عقب انتهاء المسابقة إلى النقابة.

ودعت النقابة الصحفيين للمشاركة في المسابقة، التي من المقرر تحديد موعد عقب إجازة عيد الفطر لإجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين وتوزيع الجوائز، حيث تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 3 آلاف جنيه، موزعة على 6 فائزين بواقع 500 جنيه لكل فائز.