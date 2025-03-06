استطلاع: النساء أقل رضا عن وظائفهن من الرجال في ألمانيا

كشف استطلاع للرأي، أن النساء أقل رضا عن وظائفهن من الرجال في ألمانيا.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي، قالت حوالي 20% من النساء العاملات، إنهن غير راضيات إلى حد ما أو على الإطلاق عن وظيفتهن. وبلغت نسبة من قالوا ذلك بين الرجال 12%.

وأجري الاستطلاع، بتكليف من منصة الأعمال الإلكترونية الألمانية "زينج".

وتُجري "زينج"، دراسة حول الاستعداد للتغيير الوظيفي منذ عام 2012، وشارك في الاستطلاع الأخير، أكثر من 3400 شخص بالغ من العاملين في ألمانيا.

وبحسب الاستطلاع، لم يتغير استعداد الألمان لتغيير وظائفهم تقريبا مقارنة بالعام الماضي، حيث ذكر 36% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم منفتحون على التعاون مع رب عمل آخر أو يخططون على وجه التحديد لمغادرة وظائفهم (2024: 37%).

وكانت الأسباب الأكثر شيوعا التي ذكرها المشاركون فيما يتعلق باستعدادهم بتغيير وظائفهم هي التدني الكبير في الراتب وارتفاع مستوى الضغط في العمل وعدم الرضا عن رئيسهم.

ومن اللافت للنظر، أن ضغط العمل كان السبب الأكثر شيوعا بين النساء اللاتي يرغبن في تغيير وظائفهن، حيث بلغت نسبتهم 44%، مقابل 30% للرجال.

وقالت بيترا فون شترومبيك رئيسة شركة "نيو وورك"، وهي الشركة الأم لـ"زينج"، إن النساء يعملن بدوام جزئي بصورة أعلى من المتوسط ويتحملن العبء الأكبر من أعمال الرعاية.

وأضافت: "ليس من المستغرب أن تؤدي جداول العمل الضيقة ورعاية الأطفال إلى مستويات عالية من الضغط".

وتشمل أعمال الرعاية - من بين أمور أخرى - الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال ورعاية الأقارب. وبحسب أرقام مكتب الإحصاء الاتحادي، تقوم النساء بأعمال رعاية غير مدفوعة الأجر أكثر من الرجال.