مستوى جليد البحر في القطب الشمالي يسجل تراجعا قياسيا في فبراير

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أفاد مرصد كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي والمعني بالتغير المناخي، بأن مستويات الجليد في بحر القطب الشمالي كانت الأدنى على الإطلاق في فبراير منذ بدء التسجيل في 1979.

وقال كوبرنيكوس، إن هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يُسجل فيه قيم متدنية، مضيفا أن مدى جليد البحر في القطب الشمالي كان أقل بواقع 8% من المتوسط طويل الأمد.

وظلت المنطقة دون القيمة السلبية اليومية السابقة المسجلة في فبراير 2023 لبقية الشهر.

وفي القارة القطبية الجنوبية، بلغ مدى جليد البحر رابع أدنى قيمة في فبراير، وكان دون المتوسط بواقع 26%.

وأضاف كوبرنيكوس: "فبراير هو الشهر الذي يصل فيه جليد بحر القطب الجنوبي بشكل نموذجي إلى أدنى مداه السنوي".

ويشير مدى جليد البحر العالمي، إلى المنطقة المجمعة المغطاة بجليد البحر في كلتا المنطقتين القطبيتين.

وكان فبراير ثالث أكثر شهر مسجل دفئا، وكان أدفأ بواقع 0.63 درجة مئوية من المتوسط من 1991 إلى 2020 وكان أعلى بواقع 1.59 درجة مئوية فوق المتوسط المقدر لدرجات الحرارة لعام 1850 إلى 1900.

وبحسب كوبرنيكوس، كان 19 شهرا من أصل الـ20 شهرا الماضية أعلى بأكثر من 1.5 درجة مئوية من الفترة ما قبل الثورة الصناعية.

وهدف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 هو تقييد الاحترار العالمي، إلى ما يقرب من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية قدر المستطاع.

ويعتمد مرصد التغير المناخي بالاتحاد الأوروبي على بيانات من الأقمار الاصطناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس حول العالم وحسابات معيارية.