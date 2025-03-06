ثنائية كين تقود بايرن ميونخ لفوز كبير على ليفركوزن بدوري الأبطال

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سجل هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني هدفين ليمنح فريقه فوزا كبيرا على ضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 3 / صفر ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

وحقق الفريق البافاري أول فوز على منافسه بعدما تفوق ليفركوزن في ست مواجهات سابقة بمسابقتي الدوري وكأس ألمانيا محققا ثلاثة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات، وأطاح ببايرن ميونخ من كأس ألمانيا هذا الموسم.

تقدم بايرن ميونخ بهدف مبكر سجله كين بضربة رأس بعد مرور تسع دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا مستفيدا من عرضية زميله الفرنسي مايكل أوليس من الجهة اليمنى.

وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 54 مستفيدا من خطأ ساذج لماتاي كوفار حارس مرمى ليفركوزن الذي أخطأ في الإمساك بكرة عرضية من جوشوا كيميتش.

وزادت الأمور تعقيدا على ليفركوزن بعد طرد المدافع الفرنسي نوردي موكيلي في الدقيقة 62 نتيجة تدخل عنيف ضد كينجسلي كومان.

وسجل كين الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 75 حصل عليها اللاعب الإنجليزي بعد عرقلة من إدموند تابسوبا مدافع ليفركوزن.

ورفع كين رصيده إلى 9 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليتساوى مع نجمي برشلونة، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

بهذا الفوز يقترب بايرن ميونخ بقوة من التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الفريقين إيابا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ليفركوزن.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة ليلاقي الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ضد فينورد الهولندي.