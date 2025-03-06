في مستهل البرنامج الثقافي الفني الرمضاني لمكتبة القاهرة الكبرى، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وبإشراف الكاتب يحيى رياض يوسف، مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، نظمت المكتبة مساء الأربعاء ندوة ثقافية بعنوان: في ذكرى أحمد لطفي السيد.

ناقش اللقاء الناقد الدكتور سمير مُندي، والأديب الكاتب الصحفي أحمد جلبي، وأدار المناقشة الكاتب عبد الله نور الدين.

تناول اللقاء لمحات من حياة أحمد لطفي السيد، وكتاباته وأفكاره الأدبية والسياسية والاجتماعية، التي كان لها تأثير كبير على الشباب. فقد قاد حركة التنوير المصرية، وأسس حزب الأمة، وحاز العديد من الألقاب، منها: أستاذ الجيل – رائد حركة التنوير المصرية، كما أطلق عليه العقاد لقب "أفلاطون الأدب العربي".

يُعد أحمد لطفي السيد واحدًا من أفصح المتحدثين وأنبغ المفكرين في القرن العشرين، وساهم في تقديم نموذج للصحافة الحديثة في مصر، كما لعب دورًا سياسيًا فعالًا في أحرج فترات التاريخ الحديث لمصر.