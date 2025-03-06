تقرير: إسرائيل تدرس خطة لبناء 1000 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، بأن لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلي ستدرس خطة جديدة لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة.

ووفق الخطة، سيتم بناء 380 وحدة قرب جبل المكبر، ومدرسة، وكنيسين، ومساحات تجارية، كما سيتم بناء 650 وحدة إضافية ٠بالقرب من حي صور باهر، بين كيبوتس "رامات راحيل وحي هار حوما"، إلى جانب مساحات تجارية، ومدرسة، ومركز مجتمعي، ورياض أطفال، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وذكرت بلدية القدس أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ الأغلبية اليهودية في القدس وتعزيزها كعاصمة لإسرائيل.

وكانت مؤسسة القدس الدولية أصدرت في فبراير المنصرم تقريرها السنوي حول "حال القدس 2024"، تطرقت فيه إلى وضع الاستيطان بالمدينة.

وأشارت إلى أن "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" التابعة لبلدية القدس، درست 62 مخططا هيكليا خلال عام 2024، لأغراض التوسع الاستيطاني، وصادقت اللجنة على 29 مخططا، وقدمت للإيداع 33 مخططا آخر، وتضمنت هذه المخططات بناء 10386 وحدة استيطانية جديدة، على مساحة 3094 دونما.