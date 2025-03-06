بدء استقبال الدفعة 31 للمصابين الفلسطينيين في معبر رفح البري

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، الدفعة 31 من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وذكر مصدر طبي في معبر رفح البري أنه تم استقبال 38 مصابًا ومريضًا فلسطينيًا، إلى جانب عدد من مرافقيهم، حيث يتم العمل على إنهاء جميع الإجراءات، بما في ذلك الفرز الطبي بالمعبر، لتحديد المستشفيات المقررة لعلاجهم في شمال سيناء والمحافظات الأخرى.

وأعلنت المصادر الطبية بشمال سيناء أنه تم، أمس الأربعاء، استقبال 37 مصابًا ومريضًا و58 مرافقًا فلسطينيًا، موضحة أنه تم نقل المصابين الفلسطينيين بواسطة سيارات الإسعاف المصرية إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات الجمهورية لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

جدير بالذكر أن المستشفيات المصرية استقبلت، خلال الفترة الماضية منذ بداية الهدنة في 19 من الشهر الماضي، أكثر من 3500 جريح ومريض ومرافق فلسطيني.