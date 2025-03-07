وزير الخارجية يعلن تدشين المنتدى الاستثماري المصري الخليجي

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عن اهتمام مصر البالغ بتعميق وتطوير علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والزراعة وغيرها.

وقال خلال كلمته في أعمال المجلس الوزاري الخليجي، إن الاجتماع يفتح آفاقا رحبة للتعاون بين الجانبين اللذين يمتلكان العديد من الفرص الواعدة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وتشجيع الاستثمار المشترك تحقيقًا للمصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.

وأعلن عن تدشين المنتدى الاستثماري المصري الخليجي، مؤكدا أن القاهرة تتطلع لعقد نسخته الأولى خلال النصف الثاني من مايو المقبل تحت مظلة الآلية التشاورية المصرية الخليجية.

وثمن جهود الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي لعقد المنتدى الأول للاستثمار المصري الخليجي، معربًا عن تطلعه لمزيد من توثيق العلاقات بما يخدم مصالح شعوبنا.

كما أعرب عن شكره وتقديره لوزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ووزراء خارجية دول المجلس على عقد الاجتماع في هذا التوقيت الهام، مؤكدا ثقته بأن الاجتماع سيمثل دفعة جديدة لمسار العلاقات المصرية الخليجية سياسيا واقتصاديا وتجاريا واستثماريا، بما ينعكس إيجابا على مسيرة التعاون المشترك والتنمية الاقتصادية بين الجانبين.