محافظ الدقهلية يتابع مصابي حريق مزرعة دواجن ويوجه بسرعة صرف التعويضات

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تداعيات حادث الحريق الذي وقع فجر اليوم الجمعة داخل مزرعة دواجن بين قرية شها وسلامون القماش بمركز المنصورة، والذي يُرجح أن يكون ناتجًا عن انفجار أسطوانة غاز كانت تستخدم في تدفئة الدواجن داخل المزرعة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وغادرت 5 حالات المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية وتماثلها للشفاء، فيما تجرى حاليًا عمليات جراحية لـ4 حالات تعاني من إصابات متنوعة بين حروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، إلى جانب كسور وبتر واشتباه كسر في الجمجمة.

وعلى الفور كلف محافظ الدقهلية الدكتورة هالة عبد الرازق، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بالانتقال إلى مستشفى الطوارئ ومتابعة الحالات، مع تقديم الدعم الكامل للمصابين وأسرهم، وسرعة صرف التعويضات اللازمة، وتوفير أي أدوية أو مستلزمات طبية يحتاج إليها المصابون، إلى جانب تقديم الدعم المعنوي والمادي لأسرهم.

وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على أن المصابين يحظون بكامل الرعاية والاهتمام، وأن جميع الأجهزة المعنية تعمل على تلبية احتياجاتهم وتقديم أوجه المساندة اللازمة.

وقال محافظ الدقهلية: دعواتي بالشفاء العاجل للمصابين، ولن أتركهم حتى يتم شفاؤهم بالكامل، مؤكدا دعمه الكامل لهم ولأسرهم، مع استمرار المتابعة حتى استقرار جميع الحالات وتجاوز آثار الحادث.

ومن جانبها أوضحت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي أن كافة احتياجات المصابين وأسرهم يتم توفيرها من خلال جمعية الهلال الأحمر وجمعية الإصلاح الخيرية وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدة متابعة الموقف أولًا بأول لتوفير أي احتياجات تنفيذًا لتوجيهات محافظ الدقهلية.

وكان 9 أشخاص قد أصيبوا بإصابات مختلفة إثر اندلاع حريق داخل مزرعة دواجن بالأراضي الزراعية بقرية سلامون القماش خلف إحدى محطات الوقود بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، عقب انفجار أسطوانة غاز داخل المزرعة.

وتلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور وجه اللواء محمد عز، مدير المباحث، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث والفحص.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل مزرعة دواجن بالأرض الزراعية، أعقبه سماع دوي انفجار أسطوانة غاز داخل المزرعة، ما أدى إلى انهيار جزء من سور المزرعة وإصابة عدد من المتواجدين بالمكان.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

وأصيب جراء الحادث كل من: أحمد شوقي الجيار (19 سنة) من سلامون القماش باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقري، ومحمد رضا علوان (20 سنة) من شها ببتر بالساق اليمنى واختناق، وشاب مجهول الاسم والعنوان (نحو 21 سنة) باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى، ومحمد الشحات أبو ليلة (18 سنة) من سلامون القماش باشتباه كسر بالحوض وكسر بالقدم اليمنى، ومحمد محمد شاهين (22 سنة) من شها باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأسامة يوسف عبداللطيف (25 سنة) مصاب بجروح وحروق بالبطن واشتباه ارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى، ويوسف ربيع إبراهيم (18 سنة) مصاب بحروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة متفرقة بالجسم، وعمار هشام الصياد (18 سنة) مصاب بحروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة متفرقة بالجسم، وأسعد محمد علي (37 سنة) مصاب بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بالجسم وكدمات بالوجه وانخفاض بدرجة الوعي.