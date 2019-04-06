قال المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي»، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المشتركة في معركة «طوفان الكرامة» في طرابلس تتقدم بخطى ثابتة.

وأوضح «المسماري»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن هناك مناطق تشتبك فيها القوات بالنيران في عدة مناطق بطرابلس، معقبًا: «كل الأهالي في طرابلس جاهزون لاستقبال قواتنا، ونكرر تحية المشير حفتر للأهالي هناك».

وأشار إلى تأكيد المشير خليفة حفتر على عدم استخدام الأسلحة الثقيلة والقوات الجوية في معركة «طوفان الكرامة»، معقبًا: «نعتمد الرشاش والبندقية وهو أفضل بكثير من اعتماد الطائرة والدبابة، فالقوة المفرطة تعني تدمير المنازل».

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.