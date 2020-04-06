وزير الخارجية البريطاني: نعمل بكافة طاقاتنا أثناء غياب بوريس جونسون

قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، إن الحكومة البريطانية تعمل "بكافة طاقاتنا" بينما رئيس الوزراء بوريس جونسون يعمل من المستشفى حيث يخضع للعلاج عقب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وفي كلمته عقب اجتماع الحكومة؛ لبحث تطورات أزمة فيروس "كورونا"، قال راب - في مقر الحكومة في 10 داوننج ستريت - إن جونسون لا يزال هو المسؤول وأن ما يصدر عنه من توجيهات يتم تنفيذها بشكل كامل.

جاء هذا عقب دخول جونسون مستشفى سانت توماس خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب استمرار أعراض مرض (كوفيد-19) في الظهور عليه، في الوقت الذي تولى فيه راب رئاسة الحكومة بشكل مؤقت خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين.

وبسؤاله هل سيكون على استعداد لأخذ مكان جونسون حتى شفائه، قال راب : "أنظر معي، إنه في موضع المسؤولية لكنه سيستمر في اتخاذ نصائح الأطباء المعالجين مأخذ الجد فيما عليه فعله."

وقال إن الفريق يعمل "بكافة طاقاته للتأكد من تنفيذ كافة المهام والتعليمات الموجهة إليه"، إلى الجهود الدبلوماسية لإعادة المواطنين البريطانيين العالقين بالخارج.